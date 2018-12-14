Невероятное карнавальное шествие роботов начинает свой путь в Гомеле в ТЦ "Карусель". Карнавал роботов приглашает всех окунуться в незабываемую атмосферу праздника и современных технологий.

Первый в мире карнавал, на котором будут представлены 57 роботов из разных стран мира: Канады, США, Японии, России, Великобритании, Республики Корея, Норвегии и т.д.

Вас будут развлекать самые современные и необычные роботы со всего мира: в своем неизменном величии робот-аниматроник Элвис Пресли исполнит свои лучшие хиты, ПромоБот Михаил способен зажечь своим чувством юмора любую вечеринку, Деверяка - бродячий робот-музыкант со своей шарманкой, конфетами и удивительными историями ждет вас на празднике, Искандер исполнит зажигательный танец, а робот-рисовальщик нарисует для вас восхитительный вид карнавальной ночи в Бразилии.

Любите виртуальную реальность? Пять зон, которые перенесут вас в мир, полный невероятных аттракционов, фантастических существ и сказочных персонажей.

Любите делать селфи? Карнавальное зеркало "Селфибот" сфотографирует вас в полный рост и отправит вашу фотографию на конкурс красоты или к вам на почтовый ящик.

Любите спорт - вам опять к нам. Попробуйте нанести удар по самому технологичному футбольному мячу. Он измерит силу вашего удара, траекторию полета и предложит свои корректировки для лучшей точности.

Настоящая 3D-голограмма из фильмов про будущее покорит вас своей реалистичностью. А как насчет фруктового пианино? Приходите и создайте свой музыкальный шедевр простым прикосновением к самым обычным фруктам. На карнавале со всеми роботами разрешено взаимодействовать: разговаривать, управлять, трогать, отдавать команды и соревноваться. Роботами можно будет управлять силой мысли, взмахом руки или даже обыкновенной улыбкой. В это трудно поверить! Приходите и убедись в этом сами!

Любите интересно проводить свободное время - добро пожаловать на карнавал роботов.

ТЦ "Карусель" г.Гомель, ул.Советская, 149.

7 декабря 2018 г. - 7 января 2019 г.

ежедневно с 10.00 до 20.00.

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