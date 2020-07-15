Карпенко: 100-летний юбилей БНТУ - новая веха в развитии вуза

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100-летний юбилей Белорусского национального технического университета - новая веха в развитии вуза, заявил министр образования Игорь Карпенко во время заседания рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия БНТУ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"100-летний юбилей БНТУ - новая веха в развитии вуза, - сказал Игорь Карпенко. - По поручению правительства создан оргкомитет по проведению празднования юбилея. Сформирован общественный комитет, в который вошли выпускники университета. Для меня как для министра большая честь возглавить оргкомитет. Нам необходимо использовать юбилей для дальнейшего развития ведущего вуза страны технического профиля, двигать его вперед, чтобы он и дальше также качественно готовил кадры для реального сектора экономики".

По словам министра, подготовка к юбилейной дате началась не сегодня. На протяжении последних нескольких лет в БНТУ большое внимание уделяется развитию инфраструктуры, особенно инновационной. "Вуз входит в проект "Университет 3.0", здесь продолжается модернизация инфраструктуры за счет займа Всемирного банка, большая работа ведется технопарком БНТУ "Политехник", - отметил он. - Хочу напомнить, что, когда встал вопрос об оказании помощи в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для Узбекистана в рамках высоких договоренностей двух Президентов, БНТУ одним из первых откликнулся на создание совместного факультета и совместных проектов по принципу 2 плюс 2, то есть совместной выдаче дипломов. В этом направлении он выступил своеобразным проводником для других университетов, которые осваивают рынок образовательных услуг в Средней Азии".

Игорь Карпенко одобрил концепцию проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия БНТУ. При этом он акцентировал внимание на активном участии в них студентов вуза. Министр также ознакомился с ходом ремонтно-строительных работ по подготовке университета к новому учебному году.-0-