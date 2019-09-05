Карпенко: Беларусь де-факто уже применяет всеобщее среднее образование

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь де-факто уже применяет всеобщее среднее образование. Такое мнение высказал журналистам министр образования Игорь Карпенко, комментируя введение в Беларуси всеобщего среднего образования. Эта норма содержится в новой редакции Кодекса об образовании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Получив базовое образование, обязательное для всех, подросток сегодня не может выйти в самостоятельную жизнь. Еще возраст не позволяет. В силу возрастных ограничений он не может получить полноценную работу или пойти работать, поэтому мы в новом Кодексе об образовании заложили переход на обязательное общее среднее образование. Для этого нам практически никаких усилий прикладывать не надо. Оно уже фактически начало реализовываться, то есть мы де-юре утвердим то, что де-факто существует", - сказал Игорь Карпенко.

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