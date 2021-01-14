Карпенко: Беларусь и Кубу объединяют общие подходы в сфере образования

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Кубу объединяют общие подходы в сфере образования, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа и Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла Франклином Рамиресом Араке он посетил среднюю школу №91 Минска имени Хосе Марти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мне очень приятно находиться здесь. Нас с вами связывает многолетняя дружба. И хотя республиканская благотворительная новогодняя акция "Наши дети" официально завершилась, но наше общение с учащимися стало постоянным. Особенно приятно, что сегодня на базе школы мы подписали меморандум о сотрудничестве между Республиканским институтом профессионального образования и Дирекцией технического и профессионального образования Министерства образования Кубы. Соглашение в области образования позволит дальше взаимодействовать и сотрудничать в этой сфере", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, Беларусь и Кубу объединяют общие подходы в сфере образования. "У нас много совместных планов. Символично, что Куба 1 января отпраздновала очередную годовщину Кубинской революции и именно в этот день в 1919 году была провозглашена БССР. У нас действительно много общего, того, что нас объединяет", - отметил министр.

По завершению встречи гости вручили подарок школе и обучающимся - сертификат на два компьютера, спортивный инвентарь и книги для библиотеки.

Средняя школа №91 - единственное в Беларуси образовательное учреждение, где созданы условия для включения в обучение различных групп учащихся. Так, специальные классы для детей с нарушением слуха открыты в 1980 году и успешно функционируют вот уже в течение почти 40 лет. Кроме того, здесь создан ресурсный центр по направлению "Инклюзивное обучение и воспитание учащихся с нарушением слуха".-0-