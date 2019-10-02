Карпенко: Беларусь и Турция активизируют сотрудничество в подготовке кадров

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция активизируют сотрудничество в совместной подготовке профессиональных кадров, заявил министр образования Игорь Карпенко во время первого белорусско-турецкого межуниверситетского форума, организованного на базе Республиканского института высшей школы, передает корреспондент БЕЛТА.

Ведущие вузы Беларуси и Турции подписали соглашения о сотрудничестве "В настоящее время действуют 45 прямых договоров между высшими учебными заведениями Беларуси и Турции", - отметил министр образования Игорь Карпенко.

"Цель мероприятия - активизация отношений между Беларусью и Турцией в сфере образования, в первую очередь в области подготовки профессиональных кадров. Мы обсудим возможности обучения студентов двух стран по совместным программам с выдачей двойных дипломов - белорусского и турецкого вузов, а также вопросы проведения стажировок у нас по русскому языку, у них - по турецкому", - сказал Игорь Карпенко.

На данный момент в Беларуси обучаются более 140 турецких граждан. "У нас турецкий язык изучается в Минском государственном лингвистическом университете на разных уровнях, как первый, второй и третий язык. Мы надеемся, что визит делегации ректоров турецких вузов во главе с председателем Совета по высшему образованию Йектой Сарачем активизирует наши межвузовские обмены и сотрудничество", - отметил министр.

В свою очередь Йекта Сарач добавил, что между профильными ведомствами Беларуси и Турции сложились очень теплые и доверительные отношения. "Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество в сфере высшего образования между нашими странами было ориентировано на получение реального результата, который сможем увидеть уже в краткосрочной перспективе. Безусловно, взаимодействие предполагает мобильность студентов и преподавательского состава, реализацию совместных научно-исследовательских программ между вузами двух стран", - сказал он.

Первый белорусско-турецкий межуниверситетский форум нацелен на то, чтобы укрепить контакты между вузами двух стран, определить перспективы сотрудничества в сфере образования и науки. На его полях сегодня проходит заседание делового совета учреждений высшего образования Беларуси и Турции. Будут рассмотрены вопросы подготовки специалистов, признания и эквивалентности дипломов, академических обменов, разработки совместных образовательных программ.-0-