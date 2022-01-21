Карпенко: Беларусь планирует пригласить международных наблюдателей для работы на референдуме

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует пригласить международных наблюдателей для работы на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, заявил журналистам председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко на заседании ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы принимаем соответствующее постановление об аккредитации международных наблюдателей. У Беларуси официальное обязательство по приглашению наблюдателей из-за рубежа есть только перед странами СНГ, - сказал Игорь Карпенко. - Вели разговор о том, что, возможно, будет представительство ШОС, где Беларусь имеет статус наблюдателя. Кроме того, будут определенные эксперты. Чтобы вы понимали, ЦИК приглашает исключительно представителей центральных комиссий по выборам и проведению республиканских референдумов стран СНГ. Все остальное - компетенция других должностных лиц и органов".

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ №14 "О назначении республиканского референдума". В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.-0-

Фото Андрея Покумейко