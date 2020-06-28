Карпенко: белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь достойно продолжает трудовую эстафету старших поколений, заявил министр образования Игорь Карпенко во время официального открытия третьего трудового семестра - 2020, посвященного 75-летию Великой Победы. Мероприятие состоялось на площади Государственного флага Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с гордостью вспоминаем ударные молодежные стройки прошлых десятилетий: освоение целины, строительство БАМа, Березовской и Лукомльской ГРЭС, "ГродноАзота", Полоцкого и Мозырского нефтеперерабатывающих заводов, первые, яростные в своем трудовом запале, студенческие отряды. Это была целая эпоха созидательного труда, которая вписана в славную летопись нашей страны, в биографию многих людей. И эту летопись, я уверен, наша молодежь достойно продолжит. Эстафета поколений в надежных руках", - сказал Игорь Карпенко.

Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов - одно из приоритетных направлений БРСМ. В Беларуси студотрядовское движение поддерживается на государственном уровне с 2005 года. Это позволило значительно расширить возможности для молодежи, желающей заработать и получить колоссальный опыт студотрядовского братства, а кроме того, выстраивать работу данного направления в соответствии с реалиями времени и трудового законодательства. "Главное - не растерять накопленный опыт и умело использовать его в современных условиях, когда студотрядовское движение вышло на новый уровень и набирает все большую силу", - добавил министр.

Трудовые путевки в торжественной обстановке сегодня получили представители студотрядовского движения из разных регионов страны, в том числе сводные отряды трудовых проектов этого года: "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" (Островец, Белорусская АЭС) и "Атлант-2020", которые уже завтра приступят к работе. Кроме того, во время церемонии прошел парад студотрядовских флагов и состоялась премьера новой песни движения "Гимн БСО" в исполнении студенческого строительного отряда "Эврика" имени Героя Советского Союза Виктора Ивановича Еронько Полоцкого государственного университета.

Молодежный праздник продолжится на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина", где состоится молодежная трудовая акция "Працуем раЗАм!". Бойцы студотрядов высадят в честь 75-летия Победы 75 хвойных деревьев, покрасят детскую площадку, благоустроят дорожки и окопы, помогут очистить поверхность техники от старой краски. Завершат день студотрядовский квест и экскурсия по "Линии Сталина".-0-