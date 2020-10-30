Карпенко: БГУ является флагманом белорусской науки и высшего образования

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет является флагманом белорусской науки и высшего образования, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко. Он принял участие в торжественном заседании Совета БГУ по случаю дня основания вуза, передает корреспондент БЕЛТА.

"БГУ создавался в действительно сложных условиях. Тогда у истоков создания стояло всего лишь 49 преподавателей. И за этот период университет вырос в мощнейший комплекс с научно-исследовательским институтом и технопарком, различными инновационными подразделениями, со своим лицеем, колледжем. Это флагман белорусской науки и высшего образования", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, сегодня в БГУ созданы и успешно работают уникальные предприятия, выпускающие противоопухолевые препараты, разрабатывающие оборудование для МКС. "Это сегодня действительно важный вуз в системе образования, который активно работает, в том числе и с региональными вузами в области реализации совместных проектов", - отметил министр.

Сегодня в стенах БГУ дан старт праздничным мероприятиям к 100-летию университета. Юбилей ведущий вуз страны отметит 30 октября 2021 года. Обратный отсчет времени до юбилейной даты дали через нажатие символической кнопки. Его запустили представители руководства, профессорского и студенческого сообщества БГУ, а также республиканского организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. На официальном сайте БГУ появился таймер с обратным отсчетом дней до юбилейной даты.

В юбилейный год запланировано сто событий. Ключевые действия пройдут с участием приглашенных гостей, выпускников и зарубежных партнеров, состоится ряд ярких акций для студентов и молодежи, будет организован цикл мероприятий, отражающих роль БГУ в становлении белорусской государственности. Университет встретит свой юбилей рядом обновленных учебных корпусов, в числе которых знаковое здание №1, закрепленное за историческим факультетом. В первые годы существования здесь находилось правление БГУ, некоторое время жил и работал первый ректор, известный историк-славист Владимир Иванович Пичета.

100-летие БГУ - значимое событие для Беларуси и национальной системы образования. БГУ - флагман высшего образования страны, ее научный и культурный центр. Университет достойно представляет страну в мировом образовательном и научном пространстве.

Современный БГУ представлен 18 факультетами, 4 образовательными институтами, 7 учреждениями образования, 6 научно-исследовательскими институтами, 42 научно-исследовательскими лабораториями, 8 инновационными производственными предприятиями, 177 кафедрами, 3 учебно-опытными станциями, 4 музеями. Фонд фундаментальной библиотеки БГУ насчитывает около 2 млн томов отечественной и зарубежной литературы. Коллектив БГУ составляют более 8 тыс. сотрудников. Образовательный процесс обеспечивает свыше 3,5 тыс. преподавателей, из которых 8 академиков, 11 членов-корреспондентов НАН Беларуси, более 210 докторов наук и профессоров, свыше 980 кандидатов наук.

Численность обучающихся составляет около 30 тыс. студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них 3 208 иностранных граждан из 61 страны.

За почти столетний период БГУ подготовил около 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов и аспирантов. В числе выпускников - известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.

БГУ входит в 1,5% лучших университетов мира, занимая высокие позиции среди 30 тыс. существующих учреждений высшего образования. Сегодня ведущий белорусский вуз представлен в рейтингах 12 агентств, включая "большую тройку" QS, THE.-0-

Фото Андрея Покумейко