Карпенко: более 3 тыс. школ Беларуси распахнут двери 1 сентября

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. школ Беларуси распахнут двери 1 сентября, сообщил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время посещения Рымдюнской средней школы с литовским языком обучения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы проводим мониторинг готовности учреждений образования к новому учебному году. Несмотря на то, что у детей сейчас каникулы, для педагогической общественности это горячая пора. У нас в стране 3020 школ. Большинство из них к концу августа должны получить паспорта готовности, чтобы 1 сентября распахнуть свои двери и принять ребят. Исключение составят только те школы, где ведется капитальный ремонт, в том числе за счет средств Международного банка реконструкции и развития. У нас сейчас реализуется проект по модернизации системы общего среднего образования. Мы уже получили два транша", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, главное для учреждений образования - создать комфортные условия для учебы, жизнедеятельности и воспитания школьников. "Никаких особых нововведений для обучающихся не планируется. Традиционно ежегодно обновляются учебные планы и программы в соответствии с реалиями времени. Мы каждый год выпускаем методические рекомендации по разным направлениям - по преподаванию конкретных предметов, вопросам воспитания, обучения. Переиздаются и корректируются учебники с учетом тех предложений, которые поступают от педагогической и родительской общественности", - отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что не менее важно сегодня для школы выстроить диалог с родителями. "Ведь это ненормально, если в семье есть насилие или родители ведут асоциальный образ жизни. Вчера мы проводили заседание Национальной комиссии по правам ребенка и все эти вопросы обсуждали, в том числе суицидального поведения подростков. Мы создали Республиканский центр психологической помощи на базе БГПУ, который проводит консультации, в том числе онлайн и по телефону. Даже в дневники внесли специальные ссылки, телефоны, QR-коды, чтобы ребенок знал, куда можно обратиться в той или иной кризисной ситуации. Все эти вопросы важны и находятся на постоянном контроле", - добавил он.

Рымдюнская средняя школа - это комплекс из двух школ с литовским и белорусским языком обучения. На базе учреждения образования функционирует центр культуры. Сейчас проводится реконструкция, в результате которой на базе центра будут размещаться детские сады с литовским и белорусским языком обучения.

Всего в стране работают 4 учреждения общего среднего образования, в которых обучение и воспитание ведется на языке национальных меньшинств. Кроме того, типовым учебным планом предусмотрена возможность изучения языка национальных меньшинств в качестве учебного предмета или факультативно.-0-