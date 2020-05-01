Карпенко: дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №64 Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Может ли компьютер заменить живое общение с человеком? Думаю, точно так же дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему, - сказал Игорь Карпенко. - Дистанционное образование - это не панацея. Классно-урочная система себя не изжила, она будет продолжать существовать и развиваться. Сегодня ситуация нам показала, что дистанционную систему надо использовать для новейших технологий".

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Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания "Может, посещаемость школ сегодня небольшая, но вместе с тем, я считаю, мы ни одного ребенка не оставили без внимания", - сказал министр образования Игорь Карпенко.

Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается - Карпенко "Мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Все рекомендации стараемся выполнять. Если будет необходимость перенести проведение ЦТ на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы", - сказал министр образования Игорь Карпенко.