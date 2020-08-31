Карпенко: для учебы детей и работы педагогов в стране созданы все условия

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для учебы детей и работы педагогов в стране созданы все условия, заявил министр образования Игорь Карпенко на полях городского форума педагогических работников столицы "Минск - город, который учит, город, который учится", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Для получения качественного образования в учреждениях образования есть хорошая материальная база, оборудование и учебники. Подписано 100% сертификатов готовности. Учебный год начнется в штатном режиме. Вся документация об особенностях организации образовательного процесса направлена в учреждения образования", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, в начале учебного года следует обратить внимание на неукоснительное выполнение комплекса мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в учреждениях образования, профилактике противоправного поведения детей. "В этой связи требует серьезного совершенствования социально-педагогическое и психологическое сопровождение образовательного процесса. Создан Республиканский центр психологической помощи, куда можно обратиться и получить квалифицированную психологическую, консультационную и методическую помощь, в том числе дистанционно. На постоянном контроле должны находиться вопросы обеспечения безопасности в учреждениях образования", - отметил министр.

Игорь Карпенко выразил уверенность, что педагоги справятся со всеми задачами, стоящими перед системой образования. "Вы всегда работали слаженно и добросовестно, работали на результат. Ведь вы - педагоги столицы. На вас равняется республика", - заключил он.-0-

Фото Максима Гучека