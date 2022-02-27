Карпенко: фейки в деструктивных Telegram-каналах вбрасывают недоброжелатели

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фейки в деструктивных Telegram-каналах вбрасывают недоброжелатели, заявил в эфире телеканала ОНТ председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Это те недоброжелатели, которые уже сегодня заявляют, что не признают результаты референдума, какие бы они ни были. Те, кто пытается спровоцировать, те, кто угрожал председателям и членам участковых комиссий", - сказал Игорь Карпенко.

Председатель ЦИК посоветовал белорусам черпать информацию из проверенных источников, в частности, мессенджеров ЦИК в социальных сетях. "Мы уже дали ответ на этот фейк. Даже по фотографии, без всяких анализов, видно, что это провокация, фейк, - сказал он. - Наши бюллетени, которые выдаются на участках, с обратной стороны в цветном формате, плюс качество бумаги совершенно другое, не та плотность. И формат бюллетеня чуть меньше. И еще - на обратной стороне можно прочитать слова "Республика Беларусь". Бюллетени защищены и никто не планировал устраивать какие-либо вбросы".

Игорь Карпенко подчеркнул: все комиссии работают слаженно. Участки находятся под охраной, общественный порядок обеспечен.-0-