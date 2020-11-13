Карпенко: главное предназначение школы и системы образования - обеспечить детство в нашей стране

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное предназначение школы и системы образования - обеспечить детство в нашей стране, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с педагогическим коллективом учреждений образования Ветковского и Добрушского районов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Такие встречи - очередная возможность сверить часы, обозначить приоритеты дальнейшего развития системы образования, - сказал Игорь Карпенко. - Если говорить в целом о системе образования, сегодня происходят глобальные изменения. Информационные потоки совершенно поменяли образовательную парадигму. Если, допустим, ранее педагог был главным носителем информации и знаний, то сегодня мы наблюдаем совершенно другие процессы. Особенно быстрые изменения происходят в профессиональной школе, где готовят специалистов профтехобразования, среднего специального, высшего образования. Даже форматы лекций, практических занятий претерпевают определенные изменения".

Министр в очередной раз затронул тему дистанционного образования. "Я об этом уже говорил и снова повторюсь. Дистанционное обучение не заменит полноценную классно-урочную систему. Поскольку школа выполняет не только функцию передачи знаний, но еще и функцию социализации. И здесь очень важно общение в детском коллективе, в разновозрастных группах, педагогических коллективах. Школа - это достаточно живой механизм, а не только уроки. Это и работа с родителями, общественностью, определенные мероприятия. Без этой совокупности невозможно подготовить и выйти в самостоятельную жизнь. Главное предназначение школы и всей системы образования - обеспечить детство в нашей стране", - отметил он.

Посещая учреждения образования региона, Игорь Карпенко ознакомился с материально-технической базой, современной организацией учебного процесса, созданием условий для формирования личности, способной на основе полученных знаний и профессиональных навыков саморазвиваться и самостоятельно принимать решения в условиях быстроразвивающегося мира. -0-