Карпенко: главные позиции системы образования неизменны - качество образования и подготовка кадров

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главные позиции системы образования неизменны - качество образования и подготовка научно-педагогических кадров, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, встречаясь с педагогической общественностью Кормянского района Гомельской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Министр напомнил: новая редакция Кодекса об образовании уже принята депутатами в первом чтении и будет рассмотрена на осенней сессии во втором чтении. Кроме того, в правительстве находится концепция развития системы образования до 2030 года. "Эти документы - результат совместной работы, своеобразная дорожная карта, как нам двигаться дальше и развивать систему образования. Но какая бы она ни была, с какими бы вызовами мы ни сталкивались, для нас останутся главными две позиции - качество образования и подготовка научно-педагогических кадров", - констатировал Игорь Карпенко.

Министр отметил, что после принятия основных документов педагогической общественности предстоит совместная работа по реализации тех направлений, которые определены для дальнейшего развития отрасли.

На встрече с педагогами Игорь Карпенко также обсудил принятие новых правил приема в ссузы и вузы, профильное обучение, вопросы допризывной подготовки, закрепление молодых специалистов на селе.-0-