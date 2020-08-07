Карпенко: голосую за политическую стабильность и поступательное повышение благосостояния народа

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосую за политическую стабильность и поступательное повышение благосостояния народа, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня он принял участие в досрочном голосовании на избирательном участке №4 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я голосую за политическую стабильность, поступательное повышение благосостояния нашего народа, за развитие системы образования и повышение его качества", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, в Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию были определены четкие ориентиры, куда стране двигаться дальше и как развиваться. "Я уже не в том возрасте, чтобы верить пустым обещаниям. Я бы хотел видеть перспективы. Из Послания главы государства я эти перспективы вижу и понимаю. Их основа, конечно, труд, повседневная работа каждого из нас на своем рабочем месте для того, чтобы наша страна развивалась, крепла и процветала", - отметил министр.-0-

Фото Андрея Покумейко