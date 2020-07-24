Карпенко: государству нужны знания, творческие способности и свежий взгляд молодежи

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государству нужны знания, творческие способности и свежий взгляд молодежи, заявил министр образования Игорь Карпенко во время торжественного мероприятия, посвященного встрече участников республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь, в одном из самых красивых мест Минска - у стелы "Минск - город-герой" собралась целеустремленная, инициативная и энергичная молодежь. Ребята с активной гражданской позицией, которые хотят идти в ногу со временем и при этом считают необходимым внести личный вклад в сохранение нашего исторического, культурного, духовного наследия, морально-нравственных ценностей. Государству и обществу нужны ваши знания, творческие способности, социальный опыт и свежий взгляд на проблемы", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, в Беларуси ежегодно реализуются сотни социально значимых молодежных проектов. "Одним из таких стал республиканский молодежный поезд "#Беларусь.Моладзь.Натхненне". 90 представителям разных регионов была предоставлена возможность заявить о себе, найти единомышленников для реализации новых перспективных проектов и идей", - рассказал министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что проект объединил участников в одну дружную команду. "Этот командный дух уже сегодня передается людям разных возрастов. И эта неразрывная связь поколений - залог преемственности, стратегического курса и устойчивого развития Беларуси. Мы рассчитываем на ваши идеи и созидательный труд, на стремление стать настоящими хозяевами своей страны. На то, что ценности патриотизма и справедливости, которые через всю свою жизнь пронесли старшие поколения, их знания, закалка, мудрость и опыт наставничества, безусловно, будут востребованы у современной молодежи", - заявил он.

Министр акцентировал внимание, что белорусское государство делает все, чтобы молодежь заняла достойное место в обществе. "Сегодня любой желающий может получить качественное образование, приложив к этому свои старания, знания и стремления. Приняты меры для поддержки талантливой и одаренной молодежи. Специальными фондами Президента поощрены более 22 тыс. человек. Действует система социальных гарантий для поддержки молодых семей. Молодым специалистам оказывается поддержка в выборе первого рабочего места, решении жилищных вопросов. Знания и умения молодых граждан сегодня востребованы во всех отраслях народного хозяйства", - отметил Игорь Карпенко.

Молодые белорусы имеют широкие возможности для реализации в общественно-политической и социально полезной деятельности, в том числе через различные формы самоуправления, общественные объединения и гражданские инициативы. "Но самое главное - быть достойными гражданами своего государства, любить свою родину, вносить вклад в ее развитие. Такие проекты, как республиканский молодежный поезд "#Беларусь.Моладзь.Натхненне", показывают, что наша молодежь неравнодушна к судьбе своей страны и ее будущему. Уверен, проект станет традиционным и послужит более динамичному развитию молодежной политики в регионах, внесет свой вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодежи, сохранение и приумножение исторического и культурного наследия Беларуси", - констатировал он.

Республиканский молодежный проект "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" стартовал 18 июля - в День молодежи на XXIX фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Его участниками стала молодежная команда, в состав которой вошли студенты, представители трудовых коллективов, IT- и блогософер, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры. На протяжении семи дней на стилизованном символикой проекта железнодорожном составе они проехали по маршруту Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск и приняли участие в насыщенной программе. Ребята посетили областные и районные центры, познакомились со знаковыми объектами, созданными в эпоху независимой Беларуси, отдали дань памяти павшим и живым героям Великой Отечественной войны, приняли участие в открытых диалогах, встречах с руководителями организаций госуправления, депутатами, лидерами общественных организаций.

В год 75-летия Великой Победы молодежь почтила память героев войны и возложила цветы к мемориальным комплексам "Буйничское поле", "Ола", "Освободителям Пинска", "Брестская крепость-герой", а также к мемориальному комплексу в честь освободителей Молодечно, монументу Победы и стеле "Минск - город-герой". Ребята также приняли участие в благотворительной акции "#ТвориДобро!" в социально-педагогическом центре Пинска, трудовой акции на Аллее студотрядовского движения в Бресте, лидерских тренингах, мастер-классах, музыкально-патриотических и спортивных мероприятиях.

Молодежь провезла по всему маршруту полотнище "Беларусь помнит!" и сегодня передала его Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны. Министр образования Игорь Карпенко сегодня вручил сертификаты участникам проекта в зале Победы музея истории ВОВ.-0-

Фото Оксаны Манчук, Максима Гучека, Егора Павлющика