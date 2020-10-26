Карпенко: хамское поведение по отношению к преподавателям в учебных заведениях недопустимо

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хамское поведение по отношению к преподавателям и другим сотрудникам в учебных заведениях недопустимо, заявил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко.

"Несмотря на многочисленные призывы к забастовкам, сегодня учебный процесс во всех учреждениях образования страны идет в штатном режиме, - сказал Игорь Карпенко. - Тем не менее в некоторых вузах наблюдаются попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов".

Министр подчеркнул: "У каждого человека есть гражданская позиция, но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо. Хамское поведение по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также попытки дестабилизации обстановки в учреждениях образования являются грубейшим нарушением как внутреннего распорядка, так и законодательства. Так называемые мирные акции студентов начинают приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. Такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер".-0-