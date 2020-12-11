Карпенко: к вопросу совмещения выпускных и вступительных экзаменов надо подходить взвешенно

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К вопросу совмещения выпускных и вступительных экзаменов надо подходить взвешенно и обдуманно. И для этого необходимо определенное время, заявил министр образования Игорь Карпенко во время совещания по вопросам изменения формата итоговой аттестации на III ступени среднего образования и вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас проходит комплексное обсуждение этого вопроса со всеми заинтересованными. Сегодня участие в дискуссии приняли депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания. "Вопрос возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием рассматривается тщательно. Как это окончательно будет, мы определимся чуть позже, - рассказал Игорь Карпенко. - Уже проанализировали общественное мнение. Есть определенные срезы, в том числе пакет конкретных предложений от общественности. Надо отметить, все это достаточно позитивно воспринимается. Сегодня к дискуссии подключился депутатский корпус. Кроме того, у нас планируется заседание общественного консультативного совета по вопросам образования. Мы доложим о результатах всех этих обсуждений главе государства и, скорее всего, на его уровне состоится соответствующее совещание, где будет принято окончательное решение, как мы будем действовать".

Министр напомнил, что Президент также ставил перед профильным ведомством задачу пересмотреть формат проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения, чтобы видеть каждого абитуриента. "Мы рассматриваем варианты возможного совмещения традиционного централизованного тестирования с элементом внутреннего экзамена либо внутреннего собеседования. Это тоже достаточно обсуждаемая тема", - отметил Игорь Карпенко.

Он подчеркнул, что на подготовку соответствующей методической базы и программной документации уйдет примерно два года.

"Согласитесь, если у нас появятся, допустим, на входе в университет внутренние экзамены, значит, по ним надо прописать школьные программы. Их надо унифицировать для того, чтобы у каждого абитуриента было понимание, какие могут быть заданы вопросы, какие могут быть компоновки билетов на вступительном экзамене. Нужно, чтобы ребенок не терялся на экзамене и для него это не было каким-то новшеством, что вызовет у него ступор. И он в силу психологической неподготовленности не сможет ответить на элементарные вопросы, которые, казалось бы, знал", - сказал министр.

Также он добавил, что до 1 апреля будут установлены цифры приема в высшие учебные заведения и контрольные цифры приема. "В 2021 году практически все останется без изменений. Мы только планировали пересмотреть немного подходы по целевому набору в высшие учебные заведения. Но это существенно не влияет на вступительную кампанию и на содержание тех тестов, заданий, внутренних экзаменов, которые уже есть в вузах. Поэтому абитуриентам волноваться не стоит, поскольку те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, никаким образом не повлияют на вступительную кампанию в будущем году", - заключил Игорь Карпенко.-0-

Игорь Карпенко

Фото Павла Орловского