Карпенко: курс на доступное и качественное образование будет продолжен

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс на доступное, качественное и современное образование будет продолжен. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал министр образования Игорь Карпенко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Для меня в Послании Президента важно было услышать про образование и молодежь. Уверен, что курс на доступное, качественное и современное образование будет продолжен", - сказал Игорь Карпенко.

Министр отметил, что роль образования как института социализации молодежи будет возрастать за счет повышения качества и модернизации. "Программные установки, озвученные Президентом, социально ориентированы. И это отвечает моим убеждениям как человека, гражданина и профессионала", - заключил он.-0-