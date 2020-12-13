Карпенко: молодежь Беларуси и России играет особую роль в процессе интеграции наших стран

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и России играет особую роль в процессе интеграции наших стран, заявил министр образования Игорь Карпенко во время VIII Белорусско-российского молодежного форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

VIII Белорусско-российский молодежный форум начал работу сегодня. Его вторая, очная часть объединила около 60 человек - представителей молодежных общественных объединений, органов государственной власти, министерств и ведомств, а также организаций - партнеров Беларуси и России.

"Приятно отметить, что встречаясь в сентябре, на первом этапе Белорусско-российского молодежного форума, вы обсудили важный для наших стран вопрос - сохранение исторической памяти. Этот вопрос очень актуален сегодня для наших стран, особенно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, в первый день работы форума на секциях обсуждены не менее важные темы - социальные программы поддержки молодежи, сотрудничество в области волонтерства и трудоустройства. "Убежден, что у вас состоялся по-настоящему заинтересованный и полезный обмен мнениями, который дал возможность обсудить все накопившиеся вопросы, а само мероприятие стало стартовой площадкой для новых будущих совместных проектов, ведь сегодня молодежь Беларуси и России играет особую роль в процессе интеграции наших стран. Союзное государство заинтересовано в молодежи как в активной социальной силе, поколении, которое, включаясь в общественную жизнь, является участником общественного прогресса", - отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что форум давно зарекомендовал себя как авторитетная площадка для обмена мнениями по самым актуальным вопросам современности. "В этих мероприятиях в полной мере проявляется готовность молодежи стать проводником идей союзной интеграции, принять эстафету у старшего поколения. Важно, что продиктованные временем такие задачи, как развитие молодежного движения Союзного государства и межрегиональное молодежное сотрудничество, объединили в городе-герое Минске, талантливых и энергичных людей, стремящихся внести личный вклад в реализацию совместных программ, направленных на поддержку социально-экономического потенциала наших стран", - рассказал он.

Министр акцентировал внимание, что за прошедшее десятилетие заложены основы формирования общего культурного и образовательного пространства двух стран, предоставления белорусам и россиянам равных условий и возможностей для обучения в вузах, реализовано немало совместных культурных, просветительских и исследовательских проектов, налажено активное сотрудничество между молодежными общественными объединениями Беларуси и России.

"Вызовы современности и собственный опыт подсказывают, что решить многие проблемные вопросы в молодежной среде возможно лишь при тесном партнерстве общественных организаций и государства. Именно сотрудничество молодежных общественных объединений наших стран позволит консолидировать усилия молодых лидеров и активистов студенческих формирований, молодежных общественных организаций, неравнодушных талантливых молодых людей, нацеленных на созидание. Для достижения этой задачи подписан ряд договоров между Белорусским республиканским союзом молодежи и региональными структурами Российского союза молодежи, Белорусской республиканской пионерской организацией и региональными структурами Союза пионерских организаций - Федерацией детских организаций. Важное место в союзных программах отводится патриотическому воспитанию молодежи, сохранению лучших культурных и духовных ценностей. Ведется активная работа по организации фестивалей, конкурсов, выставок и других совместных социально-значимых мероприятий", - добавил Игорь Карпенко.

Министр с сожалением отметил, что в связи со сложной эпидобстановкой, не был дан старт запланированному ранее агитпоезду, который должен был проехать по маршруту из Бреста во Владивосток. "Но мы уверены, что в скором будущем этот проект будет реализован, и поезд связующей нитью объединит молодежь Союзного государства. Молодежи не свойственна самоуспокоенность, а значит, сегодня необходимо продумывать новые подходы к реализации молодежной политики, интересным совместным проектам, которые послужат сохранению и укреплению дружественных отношений, повышению конкурентоспособности Союзного государства в условиях глобализации", - заключил он.

Завтра молодежь посетит Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" и храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, где состоится встреча с участниками международной акции "Во славу общей Победы". В заключительный день работы форума, 15 декабря, его участники присоединятся к республиканскому молодежному патриотическому проекту "Память сердца", возложат цветы к стеле "Минск - город-герой", зажгут лампады памяти. Затем в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны начнет работу дискуссионная площадка "Сохранение исторической памяти". Завершится работа форума встречей с членами Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Белорусско-российский молодежный форум проводится с 2013 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и Национального совета молодежных и детских объединений России. Первый этап VIII Белорусско-российского молодежного форума состоялся в формате видеоконференции в рамках официальной программы VII Форума регионов Беларуси и России 25 сентября.-0-