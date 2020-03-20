Карпенко: мы можем подготовить любого специалиста с учетом потребностей работодателей

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко сегодня встретился с руководителями системы профессионального образования. В центре обсуждения - подготовка кадров в профессионально-технических и средне-специальных учреждениях образования, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство образования основной задачей ставит дальнейшее совершенствование модели профессионального образования с таким расчетом, чтобы оно отвечало не только современным, но и будущим потребностям человека, общества и государства, - сказал Игорь Карпенко. - Наша система не замкнута. Активно продолжается работа по взаимодействию с другими министерствами. Организации - заказчики кадров принимают участие в работе квалификационных и экзаменационных комиссий, советов учреждений, в разработке учебно-программной документации. Однако эффективность таких механизмов взаимодействия в последние годы снижается. Рынок труда требует кадров новой формации. Поэтому мы ищем новые подходы к совершенствованию сложившейся системы квалификаций".

Министр отметил, что в заказе на подготовку кадров сейчас задействованы все заинтересованные ведомства. Так, Министерство экономики определяет перспективные виды экономической деятельности и направления их развития. Министерство труда и социальной защиты делает прогноз распределения потоков рабочей силы. Министерство образования оперативно корректирует объемы, структуру и содержание подготовки кадров на основе прогнозов.

"Органы госуправления, курирующие определенные виды экономической деятельности, должны сформулировать потребность в кадрах и описать функции рабочих и специалистов, которых они хотят получить, - подчеркнул Игорь Карпенко. - Для этого разработана стратегия совершенствования Национальной системы квалификаций. В соответствии с ней созданы секторальные советы. Они должны разработать профессиональные стандарты, в которых опишут требования к трудовым функциям специалистов. Профессиональные стандарты будут направлены на развитие кадрового потенциала соответствующего сектора экономики и станут основой для разработки содержания образовательных программ профобразования".

Кроме того, при профильном ведомстве создан свой секторальный совет квалификаций, разработан проект профессионального стандарта на педагогическую деятельность. "Задача - разобраться с функциями педагогических работников, подробно описать их, систематизировать и выйти на четкие требования к уровню их образования. Образовательные программы максимально приближаем к потребностям работодателей. Скажите, какой специалист вам нужен - и мы его подготовим", - подчеркнул министр.

Игорь Карпенко отдельно остановился на работе отраслевых лабораторий, ресурсных центров, сетевой форме взаимодействия. Он уделил особое внимание профориентационной работе, которую сейчас проводят школа и система профессионального образования, участию в конкурсе профмастерства WorldSkills, который дает возможность вносить изменения в содержание образовательных стандартов, типовых учебных программ, проводить эксперименты, осуществлять инновационную деятельность. "Учреждения профессионального образования используют содержание стандартов WorldSkills при разработке своей учебно-программной документации, для сопровождения этого процесса разработаны методические рекомендации", - резюмировал он.-0-