Карпенко: мы возлагаем на молодежь большие надежды

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 31 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:16 В Италии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса В мире
17:07 Работникам сельхозпредприятия в Браславском районе недоплатили более Br180 тыс. зарплаты Регионы
17:06 В Брестской области выбросы в атмосферу за год снизились почти на 600 т Регионы
17:02 Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2020 году Общество
16:57 Минчанин нелегально торговал стеклоомывающей жидкостью возле МКАД Происшествия
16:56 Эффектно, технично и невероятно красиво - Белгосцирк представил новое водное шоу Культура
16:54 Пинчанина оштрафовали на Br1785 за торговлю насваем Происшествия
16:50 Новый корабль и центр для велотуристов: стало известно о новинках сезона на Августовском канале Регионы
16:50 В ЕЭК назначен новый министр Экономика
16:49 Кочанова о Могилеве: сделаны заметные шаги в развитии города Регионы
16:38 Митинг-реквием в честь 110-летия дважды Героя Советского Союза Ази Асланова прошел в Вилейке Регионы
16:38 В Боливии в ДТП погибли 14 человек В мире
16:37 Следователи проводят проверку по факту смерти четырехлетнего ребенка в Барановичах Происшествия
16:37 Кочанова: взаимодействие депутатского корпуса с местными органами власти должно быть эффективным Общество
16:35 Карпенко: мы возлагаем на молодежь большие надежды Общество
16:30 За три года Мозырский НПЗ инвестировал в развитие производства более Br1,6 млрд Регионы
16:18 О счастье, детях, отношениях в семье: белорусы ответили на вопросы Белстата Общество
16:08 В Петербурге при демонтаже обрушилась кровля спортивно-концертного комплекса В мире
16:01 Число заказов предприятий Госкомвоенпрома в Оршанском районе превосходит их мощности - Головченко Общество
16:00 Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время обсудят в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике Экономика
15:55 В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса В мире
15:53 В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников - Головченко Общество
15:50 Доминик Тим обыграл Александра Зверева и впервые пробился в финал Australian Open Спорт
15:48 Новое правительство РФ настроено на активную работу с белорусскими коллегами - Мишустин Политика
15:47 В России выявлены первые двое зараженных коронавирусом нового типа В мире
15:40 Летные испытания ракеты белорусского ЗРК "Бук-МБ3К" пройдут в ближайшее время Общество
15:35 Быть первым - большая ответственность: Турчин поздравил Несвижский район с 80-летием Регионы
15:32 Пять новых компьютерных томографов поступят в медучреждения Гродненской области в 2020 году Регионы
15:32 Мамин предложил до конца 2021 года полностью перейти на электронные госзакупки в странах ЕАЭС Экономика
15:22 Два несчастных случая при работе со станками произошли в Минской области Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
31 января 2020, 16:35

Карпенко: мы возлагаем на молодежь большие надежды

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страна возлагает большие надежды на молодежь, заявил сегодня во время встречи с молодыми лидерами в Полесском государственном университете министр образования Игорь Карпенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"2020 год - особенный. Это год 100-летия молодежного движения, комсомола Беларуси, - сказал Игорь Карпенко. - Предыдущие поколения заложили мощный фундамент, на котором сегодня строится молодая независимая Беларусь. И нам с вами нужно сохранить и укрепить все то лучшее, что создано нашими предшественниками. При этом созидая двигаться вперед и думать о будущем: будет ли молодежь так же уважительно относиться к старикам, детям, будет ли она так же беречь свою страну. Это все зависит от вас".

Министр образования дал высокую оценку проекту БРСМ "Открытый диалог". "Такие проекты очень важны. По сути он стал коммуникационной площадкой, объединяющей молодежь, политиков, видных государственных деятелей, местную власть. И мы поддерживаем эту инициативу, как и многие другие ваши начинания", - сказал он.

Игорь Карпенко подчеркнул, что БРСМ фактически является главным реализатором государственной молодежной политики и должен активно подключиться к разработке госпрограммы "Образование и молодежная политика". Министр также отметил, что в Беларуси сегодня много малочисленных и неопытных молодежных организаций, которые нуждаются в координации и поддержке, и поручил Белорусскому комитету молодежных организаций смелее подтягивать их под свое крыло. "Отрадно, что БКМО взялся за работу с новыми силами, но роль комитета важна не только с точки зрения координации, а в первую очередь - с точки зрения объединения молодежи страны, ее активного включения в общественно-политические процессы. В этом плане мы возлагаем на вас большие надежды", - добавил он.

Как отметил первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, для союза молодежи важно чувствовать поддержку профильного министерства и выстраивать совместную работу с учреждениями образования. По его словам, министр поднял сегодня на открытом диалоге важную тему о формировании мировоззрения современных студентов. "Вы молоды, - обратился он к участникам встречи. - И вы должны понимать, что любой ваш успех, любая заслуга, победы в творческих, научных конкурсах, медали на олимпиадах, спортивные достижения - это маленький вклад в большую копилку страны. Из ваших маленьких побед и формируется патриотизм".

Первый секретарь ЦК БРСМ отметил, что ребята со всей страны, которые сегодня участвуют в открытом диалоге с министром образования, - лучшие из лучших и являются проводниками в молодежной среде. "Мы доверяем вам и вместе с вами мы должны показать свою огромную единую силу и потенциал, помочь своим сверстникам не заблудиться в современную эпоху и видеть главные ценности: любить свою страну и быть ее патриотами", - резюмировал он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Карпенко Министерство образования молодежь образование
Новости рубрики Общество
Фото из архива Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2020 году
Наталья Кочанова во время встречи с депутатским активом Могилевской области Кочанова: взаимодействие депутатского корпуса с местными органами власти должно быть эффективным
Фото из архива О счастье, детях, отношениях в семье: белорусы ответили на вопросы Белстата
Роман Головченко Число заказов предприятий Госкомвоенпрома в Оршанском районе превосходит их мощности - Головченко
В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников - Головченко
ЗРК "Бук-МБ3К". Фото из архива Летные испытания ракеты белорусского ЗРК "Бук-МБ3К" пройдут в ближайшее время
Главное
Во время назначений Перемены в руководстве Администрации и Управделами Президента - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции - Румас
В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников - Головченко
"Сделаем ремонт и купим машину!" Как обычные покупки помогают исполнить давние мечты?
Топ-новости
Представители Администрации Президента проведут 4-7 февраля приемы граждан
Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время обсудят в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике
О счастье, детях, отношениях в семье: белорусы ответили на вопросы Белстата
Минобороны: по дорогам четырех областей 31 января-1 февраля ожидается движение военной техники
Кочанова: взаимодействие депутатского корпуса с местными органами власти должно быть эффективным
Великобритания с 1 февраля прекращает членство в ЕС
Масштабную оценку эффективности стимулирующих налоговых льгот проведут в Беларуси в 2020-2022 годах
В Минздраве напомнили о правилах использования медицинских масок
Дожди и до +9°С ожидается в Беларуси 1 февраля
Мозырский НПЗ готов к переработке нефти из альтернативных источников
Карпенко: мы возлагаем на молодежь большие надежды
Сборочное производство белорусских электробусов может появиться в Каталонии
В Беларуси становится меньше пострадавших от криминала - Караев
В ПВТ отмечают живой творческий диалог между IT-сообществом и парламентом
Гороскоп на февраль 2020 года
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.