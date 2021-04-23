Карпенко: на повестке дня повышение качества и эффективности подготовки специалистов в вузах

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко во время рабочей поездки в Витебскую область принял участие в семинаре-совещании с руководителями учреждений высшего образования "Об окончании 2020/2021 учебного года и подготовке к 2021/2022 учебному году в УВО", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Подходит к концу учебный год. В связи с этим надо еще раз посмотреть на то, как мы его завершаем, какие есть проблемы, вопросы, связанные с подготовкой к экзаменационной сессии. Естественно, надо еще раз обратить внимание на организацию образовательного процесса. Окончание учебного года совпадает с началом вступительной кампании, проведением централизованного тестирования. Поэтому все эти вопросы надо держать на контроле. Особенно обращаю внимание на организацию ЦТ, которое второй год подряд проходит в условиях пандемии. В прошлом году были отработаны механизмы. Но еще раз следует посмотреть, как грамотно выстроить рассадку абитуриентов, обеспечить проветривание помещений, соблюдение санэпидтребований", - рассказал Игорь Карпенко.

Особое внимание министр уделил вопросам организации практики студентов. "Должна быть четкая работа методиста, грамотно обозначены параметры, по которым студент будет проходить практику", - отметил министр.

Повесткой совещания было предусмотрено обсуждение подходов преподавания цикла социально-гуманитарных дисциплин. "С точки зрения формирования компетенций надо смотреть, нужна ли сегодня в учебном процессе та или иная дисциплина. Меня интересует само содержание социально-гуманитарных дисциплин. Гуманитарный блок должен встраиваться в систему подготовки профессиональных кадров исходя из специфики их подготовки, - подчеркнул Игорь Карпенко. - Необходимо усилить работу по вопросу эффективности распределения бюджетных средств, выделенных Министерством образования на научные исследования. Надо обратить внимание на университетские технопарки, принципиально продумать вопросы повышения качества их работы".

В планах на 2021/2022 учебный год - обновление материально-технической базы учреждений высшего образования, в том числе с привлечением ресурсов базовых организаций и организаций - заказчиков кадров, повышение качества и эффективности подготовки специалистов, углубление взаимодействия с организациями - заказчиками кадров и рынком труда, обновление образовательных стандартов и научно-методического обеспечения высшего образования.-0-