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26 февраля 2022, 17:56

Карпенко: нам важен опыт проведения электоральных кампаний в СНГ

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для нас важен опыт проведения электоральных кампаний в странах СНГ. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день работают 195 международных наблюдателей. Сегодня прошли четыре встречи с Миссией наблюдателей от СНГ, с Миссией наблюдателей от МПА СНГ, ШОС и с представителями центральных избирательных комиссий стран СНГ. Надо сказать, что в целом у представителей миссий позитивное впечатление от организации и проведения досрочного голосования. Они беспрепятственно посещают участки, выезжают в регионы. Миссия от СНГ работает как на долгосрочном, так и на краткосрочном наблюдении", - сказал Игорь Карпенко.

Он отметил, что сегодня участники встреч обменивалась мнениями по вопросу совершенствования электоральных процессов. "Для нас это актуально. Как показывает практика, избирательный кодекс требует определенных доработок. В случае принятия новой редакции Конституции придется серьезно поработать над законодательными актами, включая избирательный кодекс Республики Беларусь. Опыт экспертов и их практики проведения электоральных кампаний для нас достаточно важны", - добавил председатель Центральной комиссии Беларуси.

"Надо решать вопросы через правовые аспекты и понимать, что твоя личностная свобода, которая гарантирована Конституцией, налагает определенные обязанности. Конечно, любой гражданин должен принимать самое активное участие в электоральных кампаниях и тех мероприятиях, которые позволяют взаимодействовать власти со структурами гражданского общества, выстраивая оптимальную политику в интересах консолидации и общества, и всего народа", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Он также отметил, что сегодня после 20.00 будет известна цифра проголосовавших за пять дней: "Пока могу сказать, что у нас увеличилось количество национальных наблюдателей - почти 45 тысяч представителей политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов и аккредитованных граждан".-0-

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