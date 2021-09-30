Карпенко: национальная система образования развивается в русле мировых тенденций

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная система образования развивается в русле мировых тенденций, заявил министр образования Игорь Карпенко во время торжественной церемонии награждения лучших педагогов страны в профильном ведомстве накануне Дня учителя, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, сегодня нет такого человека, который бы в канун Дня учителя не вспоминал своего первого учителя, своих наставников. И, конечно, мы с теплотой вспоминаем все самое лучшее, с особым трепетом воспринимаем даже замечания и поучения педагогов, - сказал Игорь Карпенко. - Мне особенно приятно сегодня поздравлять вас с этим праздником, потому что мы совместными усилиями делаем все для того, чтобы национальная система образования работала качественно, полноценно обеспечивала детство в нашей стране, развивалась в русле мировых тенденций, чтобы мы не отставали от современных достижений и двигались в ногу со временем".

Министр отметил: накануне начала нового учебного года на Республиканском педагогическом совете были приняты важные для отрасли решения. "И я признателен каждому из вас и в вашем лице вашим коллективам за то, что вы активно участвовали в совершенствовании нормативной правовой и законодательной базы системы образования. За то, что вы откликнулись и активно участвовали в создании Единого образовательного ресурса для учреждений общего среднего образования. За то, что сегодня вы творчески переосмысливаете учебные программы и планы, учебники и учебные пособия и входите каждый день в класс, аудиторию, чтобы сеять разумное, доброе и вечное", - подчеркнул министр.

Игорь Карпенко добавил, что в эти дни по всей стране проходят чествования педагогов. "Сегодня еще состоится награждение группы педагогов государственными наградами Республики Беларусь. Также сегодня в Большом зале Дворца Республики состоится праздничный концерт. Нам очень приятно чествовать вас, лучших представителей своих педагогических коллективов. С праздником вас. Мира, добра, успехов и новых свершений во благо Беларуси", - резюмировал он.

В торжественном мероприятии также приняли участие заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий и заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.-0-