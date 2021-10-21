Карпенко: норма об обязательности общего среднего образования фактически реализована на практике

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норма об обязательности общего среднего образования фактически реализована на практике, заявил министр образования Игорь Карпенко, встречаясь с педагогической общественностью Горецкого района, сообщает корреспондент БЕЛТА. ​

"Сегодняшняя встреча преследует несколько целей - обменяться мыслями, мнениями, сверить часы в определенной степени. Хотя мы совсем недавно провели Республиканский педагогический совет. Действительно, нас ждут достаточно серьезные изменения, хотя нельзя сказать, что они революционные.​ Кодекс об образовании готов к рассмотрению Палатой представителей во втором чтении. Мы попытались разгрузить его от жесткой регламентации, что даст возможность более быстро реагировать на те изменения, которые происходят вокруг нас. Надеемся до конца этого года подписать новые правила приема в вузы и ссузы, - рассказал Игорь Карпенко. - Мы заложили в кодексе норму об обязательности общего среднего образования. Фактически она закрепляет то, что уже на практике состоялось. Этой нормой мы защищаем детей, даем возможность адаптироваться к рынку труда. Сегодня есть возможность через систему профтехобразования, через профильные и базовые классы в школах, через систему среднего специального образования получить общее среднее образование".

Еще один важный принцип, заложенный в кодексе, - инклюзии. "Его мы рассматриваем не только как работу с детьми с особенностями психофизического развития, а с точки зрения более широкого понимания. Это так называемый персонифицированный, индивидуальный подход к учащимся. Мы должны очень серьезно подойти к профилю. Надо активно задействовать факультативы, в том числе по иностранным языкам.​ Профиль должен решить задачу мотивированности выпускника", - отметил министр.-0-