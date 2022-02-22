Карпенко о международных наблюдателях на референдуме

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электоральные кампании и референдумы мы в первую очередь проводим для себя, заявил председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Надо сказать откровенно, что в принципе электоральные кампании и референдум мы, как и все другие страны, проводим в первую очередь для себя. Это так. Но международное наблюдение - это международная практика. Многие страны это практикуют. Это и какой-то обмен мнениями, и какой-то анализ, сопоставление своего законодательства, своих электоральных практик с теми странами, откуда приехали наблюдатели, и так далее. Все это тоже очень важно. Опять же хочу подчеркнуть, что у нас есть ряд обязательств по приглашению международных наблюдателей. Например, со странами СНГ есть договоренности, которые предполагают приглашение международных наблюдателей не только на выборы, как это, например, прописано со странами ОБСЕ, а еще и на референдумы. Кстати, нет такого требования приглашать на референдум наблюдателей из стран ОБСЕ", - сказал Игорь Карпенко.

Председатель ЦИК подчеркнул: это не означает, что не предпринимаются какие-то шаги по приглашению международных наблюдателей от той же ОБСЕ. "Скажу больше, министр иностранных дел недавно в интервью говорил, что предварительная работа проводилась, определенные посылы делались в этом направлении. Но вместе с тем сегодня мы имеем 160 аккредитованных международных наблюдателей. В основном это страны СНГ, ШОС. Думаю, что в ближайшее время получим еще определенное количество международных наблюдателей. Это так называемые индивидуальные профессионалы, эксперты, депутаты, может быть, из каких-то стран. То есть они могут не входить и не представлять какие-то международные организации, но могут представлять международные структуры", - отметил он.

Игорь Карпенко напомнил, что ЦИК не является единственным субъектом приглашения международных наблюдателей. "Мы по сложившейся практике приглашаем исключительно представителей центральных избирательных комиссий тех стран, с которыми мы взаимодействуем, в том числе в рамках Всемирной ассоциации избирательных органов. Кроме этого, надо понимать, что международных наблюдателей могут по нашему законодательству приглашать Президент, две палаты парламента, Совет Министров и Министерство иностранных дел, - подчеркнул глава Центризбиркома. - Процедура аккредитации международных наблюдателей очень проста - достаточно иметь такое приглашение от субъектов, которые приглашают международных наблюдателей, и предоставить анкетные данные. ЦИК на основании этих документов выдаст аккредитационное удостоверение, с которым наблюдатели могут посещать избирательные участки как в ходе досрочного, так и в день основного голосования".-0-