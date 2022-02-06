Карпенко о подготовке к референдуму: никаких проблемных вопросов нет

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке к республиканскому референдуму никаких проблемных вопросов не возникает, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Каких-то проблемных вопросов нет. Достаточно опытный аппарат работает. Государственные органы и структуры, которые в соответствии с Избирательным кодексом принимают участие в организации этой электоральной кампании - тоже работают слаженно. Поэтому в общем-то вопросов не возникает", - сказал Игорь Карпенко.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

Карпенко прокомментировал, почему не будут открываться избирательные участки за рубежом

Карпенко: при территориальных комиссиях уже зарегистрировано более 800 национальных наблюдателей

Карпенко рассказал, как смогут проголосовать владельцы ID-карт и биометрических паспортов

Карпенко напомнил процедуру голосования на референдуме