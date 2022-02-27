Карпенко о референдуме: мне кажется, что явка будет достаточно высокой

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мне кажется, что явка на референдуме будет достаточно высокой. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Не хотел бы строить какие-то прогнозы, но, мне кажется, что явка будет достаточно высокой", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, об этом можно судить по активности граждан во время досрочного голосования. Кроме того, на участках организована культурная программа.

Глава ЦИК подчеркнул: "Люди свой выходной планируют провести с пользой для себя и для общества".-0-