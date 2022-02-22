Карпенко о роли наблюдателей на участках для голосования

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели обеспечивают определенную транспарентность электоральной кампании, заявил председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА. "На сегодняшний день зарегистрировано уже более 44 тыс. национальных наблюдателей. Это наблюдатели в участковые и территориальные комиссии. Но это цифры еще не окончательные", - рассказал Игорь Карпенко. По его словам, процедура выдвижения национальных наблюдателей достаточно простая. "Подается соответствующая выписка из решения или заявление о направлении наблюдателя. А у нас есть фактически три субъекта, которые выдвигают таких наблюдателей, - политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы, а также граждане путем сбора подписей - не менее 10 подписей для того, чтобы выдвинуть такого наблюдателя, допустим, в участковую комиссию, - отметил глава ЦИК. - Поэтому эта цифра может еще увеличиться". Игорь Карпенко добавил: "Опять же, что такое присутствие наблюдателей на участке? Это открытый, демократичный процесс волеизъявления граждан. Находятся наблюдатели на участке и, будем так говорить, обеспечивают определенную транспарентность электоральной кампании". -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!