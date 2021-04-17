Карпенко о субботнике: лучший отдых - смена вида деятельности

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучший отдых - смена вида деятельности, заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко. Сегодня руководство и сотрудники Министерства образования во время республиканского субботника благоустраивали и наводили порядок на территории Студенческой деревни в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Выйти на свежий воздух и навести порядок - это всегда очень позитивно. Сердце радуется, когда ты своими руками что-то сделал. Это объединяет людей, это возможность после себя оставить какой-то позитивный след на этой земле", - сказал Игорь Карпенко.

Представители Минобразования совместно со студенческими советами общежитий, сотрудниками Республиканского молодежного центра, Республиканского волонтерского центра, членами Общественного республиканского студенческого совета высадили деревья, убрали прошлогоднюю листву, а также установили велопарковку на территории Студенческой деревни.

"Здесь построено новое общежитие, рядом появилась велопарковка, кстати, разработанная студентами архитектурного факультета БНТУ. Для других общежитий - это, наверное, будет тоже интересная тема, потому что студенты поднимали этот вопрос во время встреч. Согласитесь, это очень удобно. Если студенты воспримут это позитивно, то такая практика будет продолжена", - подчеркнул министр.

По его словам, субботники - это хорошая традиция. "В Беларуси всегда было принято общими усилиями решать какие-то задачи. Мы не потеряли эту практику, и глава государства всегда показывает пример. Традиционно подключаются члены правительства, парламентарии, вузы, школы. Субботник - это еще и собранные средства. Думаем, что по системе образования более Br1 млн будет перечислено в фонд субботника. Эти деньги пойдут на закупку медицинского оборудования, вакцин, на благоустройство мемориалов и историко-культурных памятников", - заключил Игорь Карпенко.

По окончании работ по благоустройству территории Студенческой деревни министр встретился со студенческим активом Белорусского национального технического университета. Встреча проходила в неформальной обстановке у костра. Обсуждались вопросы дальнейшего благоустройства студенческой деревни, летней занятости молодежи, развития студенческого спорта.-0-

Фото Минобразования