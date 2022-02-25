Карпенко: обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная. Об этом заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Голосование идет в штатном режиме. Обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная. Спасибо тем, кто сегодня задействован в процессе организации голосования", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, существенных вопросов не возникает. "Я посмотрел по всем уровням комиссий, включая Центральную комиссию - у нас чуть больше 300 различных обращений. Я бы не сказал, что это жалобы. Есть где-то и предложение, есть где-то уточнения: просят уточнить, где им голосовать, куда обратиться и так далее. Поэтому это чисто технические вопросы, которые достаточно оперативно решаются", - отметил глава ЦИК.

Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

В основной день, 27 февраля, отдать свой голос можно с 8.00 до 20.00.-0-