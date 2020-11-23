Карпенко: организация питания учащихся должна находиться на постоянном контроле

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы организации питания в учреждениях образования должны находиться на постоянном контроле, заявил во время совещания в профильном ведомстве министр образования Игорь Карпенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Министерством образования совместно с Министерством здравоохранения и местными органами исполнительной власти на постоянной основе проводится мониторинг организации питания в учреждениях образования, - сказал Игорь Карпенко. - Однако недавний случай, когда ученики столичной средней школы №61 попали в больницу с симптомами отравления, говорит о необходимости усиления проводимой работы даже по отношению к самым незначительным недостаткам в организации питания".
Соответствующие указания направлены в органы управления и учреждения системы образования.-0-
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