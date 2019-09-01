Карпенко: основной материал в школе должен усваиваться в процессе урока

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной материал в школе должен усваиваться в процессе урока.Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Основной материал должен усваиваться в процессе урока. Задача поставлена всем управлениям образования на местах и конкретно директорам учреждений общего среднего образования: не просто выстроить расписание, организовать учебный процесс, но и в самом процессе образования посмотреть какое домашнее задание получают ученики, - сказал Игорь Карпенко. - Мы чуть-чуть разгрузили школьников. Убрали с 6 по 8 класс предмет ОБЖ, то есть высвободили практически один час. Его можно будет использовать либо на факультативы, либо скорректировать расписание и дать школьникам чуть больше свободного времени. Вместе с тем, мы эту тему перенесли в другие предметы".

Министр подчеркнул, что в нынешнем учебном году расширен перечень профильных классов. "В этом году у нас появятся спортивно-педагогические классы. Мы говорим о том, что сегодня нужны ребята, которые будут мотивированы на тренерские, физкультурные специальности. В будущем они смогут поступать по аналогии с педагогическими классами по собеседованию на специальности физкультурно-педагогической направленности. Кроме этого, мы де-юро узаконили военно-патриотические классы. В этом году по новой учебной программе будут уже работать и 9 классы, и через два года мы полностью завершим переход на новые учебные программы в общем среднем образовании", - рассказал он.

Говоря о мотивации педагогов, Игорь Карпенко отметил, что еще в прошлом году были приняты меры, которые позволили упорядочить объем бумажной работы педагогических работников. На особом контроле - вопрос заработной платы. "У нас по итогам 7 месяцев средняя зарплата учителя чуть больше Br900. И мы выработали комплекс мер для того, чтобы средняя зарплата педагогических работников к 2025 году вышла на уровень средней зарплаты по стране, профессорско-преподавательского состава на уровень 150%", - добавил министр.-0-