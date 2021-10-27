Карпенко: от вакцинации зависит эпидемиологическое состояние нашего общества

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От вакцинации зависит эпидемиологическое состояние нашего общества. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко. Сегодня он посетил среднюю школу №1 Фаниполя, где принял участие в информационно-образовательном проекте "Школа активного гражданина" и встретился с педагогической общественностью Дзержинского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи с педагогической общественностью поднимались вопросы здорового образа жизни учащихся, обустроенности спортивных залов и школьных стадионов, наличия современного инвентаря. В формате открытого диалога с участием старшеклассников обсуждалась тема "Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из нас - главная ценность".

Безусловно, во время пандемии актуален вопрос вакцинации, и старшеклассники поинтересовались у министра, как он относится к прививкам. "Прививаться или нет - осознанный выбор каждого человека. Однако от вакцинации сегодня зависит эпидемиологическое состояние нашего общества. Выбор надо делать в пользу общества и государства. Лично я вакцинировался еще в апреле. Недавно привился от гриппа. Впереди еще ревакцинация", - рассказал Игорь Карпенко.

Встречаясь с педагогами района, министр напомнил, что ведется активная работа над двумя важными документами - Кодексом об образовании и концепцией развития системы образования до 2030 года. Одобрены новые правила приема в вузы и ссузы, где предусматривается сдача совмещенных выпускных и вступительных экзаменов, а также расширяются преференции для олимпиадников. В завершении встречи Игорь Карпенко подарил школьникам мячи и книги.-0-