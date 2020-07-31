Карпенко: открытый диалог - прекрасная коммуникационная площадка для общения молодежи и власти

31 июля, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" является прекрасной коммуникационной площадкой для общения молодежи и власти разных уровней, заявил перед началом молодежной дискуссии министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Открытый диалог - это прекрасная коммуникационная площадка и хорошая традиция, заложенная БРСМ для общения молодежи и власти. Сегодняшняя дискуссия объединила молодежь разных возрастов и социальных групп со всех уголков Беларуси. Мы готовы к открытому диалогу с молодежью страны. Думаю, такой откровенный разговор идет на пользу всем. В первую очередь нашей стране, потому что всем нам вместе строить будущее с нашей прекрасной молодежью", - сказал Игорь Карпенко.

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Петришенко: с молодежью надо говорить о будущем "Потому что это то поколение, которое придет нам на смену. Молодым строить нашу страну дальше, делать ее еще лучше", - сказал заместитель премьер-министра.