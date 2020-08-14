Карпенко: паспорта готовности к новому учебному году уже получили 75% школ

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности к новому учебному году уже получили 75% школ, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на 14 августа подписаны сертификаты готовности 75% учреждений общего среднего образования. В сфере достаточно активно ведется строительство - на 1 сентября запланирован ввод в эксплуатацию 3 новых учреждений общего среднего образования на 3060 мест. Параллельно осуществляется и строительство 27 учреждений дошкольного образования. Из них уже введено в эксплуатацию 12 учреждений на 2085 мест. К 1 сентября запланирован ввод в эксплуатацию еще 4 детских садов на 920 мест, до конца 2020 года - 11 учреждений на 1974 места", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, помимо подготовки материально-технической базы активно ведется работа по улучшению и доработке учебных пособий. "К 1 сентября запланировано издание 52 учебников для учреждений общего среднего образования, в том числе 17 новых для 10-го класса. Из них уже издано 37 учебников, в том числе 16 для 10-го класса", - отметил министр.

Всего к занятиям в учреждениях общего среднего образования с 1 сентября приступят около 1 млн 55 тыс. учащихся, в том числе 114 тыс. первоклассников. На работу в учреждения образования уже направлены 4722 молодых специалиста в столице и регионах. "В организационном плане уже выполнен значительный объем работы. Вместе с тем сегодня мы видим отдельные попытки срывать и блокировать подготовку к учебному процессу. Учителя подвергаются давлению, а в отдельных случаях им поступают угрозы. Как ни удивительно, наше общество активно осуждает случаи буллинга детей в школах, но при этом допускает публичные оскорбления учителей", - заявил Игорь Карпенко.

Министр отметил, что учителя честно и добросовестно выполняют свой профессиональный долг. "Поэтому призываю всех соотечественников прекратить агрессию по отношению к педагогам и не превращать учебные заведения в поля политических баталий, а тем более вовлекать детей в эти процессы. Дайте системе образования спокойно готовиться к началу учебного года", - добавил он.-0-