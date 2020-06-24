Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации, заявил министр образования Игорь Карпенко, общаясь с педагогической общественностью Островецкого района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня меняется в целом образовательная парадигма. Мы вступили в совершенно другой этап образовательной формации. В мое время преподаватель являлся фактически единственным источником получения информации и знаний. Сейчас все изменилось. Посмотрите сколько оцифрованного материала, доступ к различным библиотекам, интернет просто кишит информацией. И педагог должен стать для ученика путеводителем в этом потоке информации, чтобы из нее получать главное и нужное, что позволит сформировать определенные компетенции", - сказал Игорь Карпенко.

Министр поблагодарил педагогов за окончание учебного года в непростых эпидусловиях. "Мы достойно и спокойно завершили учебный год. Завтра начинается вступительная кампания. В этом году нам пришлось на две недели перенести ЦТ. И мне кажется, что это оптимальный вариант. Это дает возможность выпускникам серьезно подготовиться, причем не прибегая к репетиторам. Мы рекомендовали школам использовать часы поддерживающих занятий для подготовки к ЦТ, и этот механизм активно используется", - отметил министр.

Игорь Карпенко добавил, что проводится мониторинг готовности учреждений образования к новому учебному году. "Хочу заверить, что мы уже в достаточно высокой степени готовности. Паспорта учреждения образования традиционно будут получать в конце августа. При этом, начиная новый учебный год, нам нужно будет и дальше придерживаться всех санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Минздрава", - предупредил он.-0-