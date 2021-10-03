Карпенко - педагогам: у нас прекрасная профессия, которая позволяет всю жизнь учить и учиться

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко поздравил педагогов с профессиональным праздником - Днем учителя. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"У нас прекрасная профессия, которая позволяет всю жизнь учить и учиться, открывать новый мир знаний для самых маленьких учеников и давать путевку во взрослую жизнь выпускникам. Знания, которые ребенок усваивает в школе, - его бесценный багаж и ресурс развития государства", - отметил Игорь Карпенко.

По его словам, педагогика - одна из самых сложных, но и самых интересных сфер деятельности. "Быть педагогом - счастье и большая ответственность, потому что именно в учреждении образования формируется личность человека, гражданина, патриота. Завтра ваши выпускники будут развивать отечественную экономику, лечить и учить людей, совершать открытия на благо всего человечества, сохранять мир на родной земле. И каждый из них через всю жизнь пронесет признательность к своему учителю, который научил его работать на благо Родины, - подчеркивается в поздравлении. - Особые слова благодарности адресую в праздничный день ветеранам педагогического труда. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за верность профессии и преданность делу воспитания подрастающего поколения. Знаю, что каждый из вас готов дать дельный совет, оказать профессиональную поддержку современному учителю".

Игорь Карпенко пожелал педагогам мира и добра в их семьях, здоровья и благополучия.-0-