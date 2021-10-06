Карпенко: по основным и доппрограммам в Беларуси обучаются не менее 25 тыс. иностранных студентов

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По основным и дополнительным программам в Беларуси обучаются не менее 25 тыс. иностранных студентов из более чем 100 стран. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко во время пленарного заседания международного образовательного форума единствa иностранных выпускников белорусских (советских) вузов и стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Тема форума созвучна с лозунгом проводимого в 2021 году в Беларуси Года народного единства. В нашей стране на протяжении столетий бок о бок живут представители различных национальностей, религий и культур. Это многообразие стало визитной карточкой Беларуси и ее уникальным наследием, которое мы пытаемся сохранить ради мира и согласия в обществе, благополучия и процветания будущих поколений. Толерантная политика белорусского государства распространяется и на сферу образования, расширяя географию иностранных обучающихся. В последние годы по основным и дополнительным программам в Беларуси обучаются не менее 25 тыс. человек из более чем 100 стран. Большинство из них возвращаются в свои страны и добиваются там профессионального признания", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, сейчас к образованию предъявляются высокие требования. "В условиях формирования глобального рынка труда вырабатываются новые требования к качеству образования, и Беларусь стремится соответствовать этим высоким стандартам. О достойном уровне белорусского образования говорят победы студентов, школьников на всемирных и международных олимпиадах, растущий спрос на наших специалистов в крупнейших научных, производственных центрах мира. Наша система образования постоянно совершенствуется, учитывая в том числе запросы и интересы иностранных студентов", - отметил министр.

Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется с учетом структуры и потребностей рынка труда, усилена ее практико-ориентированная направленность в сочетании с фундаментальной подготовкой. Для решения перспективных задач экономики в университетах реализуется проект "Университет 3.0". Этот проект - стартовая площадка для перехода к следующей модели - "Университет 4.0", подразумевающей, что университет выполняет не только образовательные, научные и коммерческие задачи, но и формирует новые быстрорастущие отрасли, перспективные технологические рынки, лидирующие административно-территориальные пространства.

Ведется работа по укреплению и развитию системы профессионально-технического образования. Для обеспечения подготовки квалифицированных кадров, внедрения новых форм и методов организации образовательного процесса создан 51 центр компетенций по 9 видам экономической деятельности. "Мы предлагаем иностранным партнерам образовательные программы для разного уровня образования: бакалавриат, магистратура, послевузовское образование (аспирантура, докторантура), программы дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. Часть из указанных программ может реализовываться в сетевой, дистанционной формах, а также на английском языке", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Образовательные программы высшего образования на английском языке предлагают более половины учреждений высшего образования Беларуси по 256 специальностям. Развиваясь в тренде мировых тенденций, белорусские учреждения создали успешно функционирующие образовательные структуры в Китае, Узбекистане, Казахстане, Польше, Таджикистане, Украине, Вьетнаме, США и других странах, выполняются совместные образовательные программы с университетами Китая, Шри-Ланки, Японии, Израиля, США, Польши, Германии, Португалии, Латвии, Франции, России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. По большинству таких программ возможно получение двойного диплома.

"Студенческие годы - золотая пора жизни, закладывающая фундамент дальнейшего развития человека и связывающая сокурсников тесными узами дружбы. Очень важно сохранить эту связь с альма-матер и профессиональными единомышленниками. Убежден, что идея объединения выпускников в рамках соответствующих ассоциаций актуальна как никогда в сегодняшнее непростое время, - добавил Игорь Карпенко. - Считаю, что необходима более тесная координация работы учреждений высшего образования Беларуси с Международной ассоциацией выпускников вузов Беларуси, и надеюсь, что импульсом для этого послужат соглашения, которые мы сегодня подписали".-0-

Фото Егора Павлющика