Карпенко: полностью от ЦТ мы уходить не будем

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будут отказываться от проведения централизованного тестирования при приеме в вузы, однако будет применен комбинированный подход. Об этом рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко после совещания у главы государства, где обсуждались вопросы новой редакции Кодекса об образовании и правил приема в вузы и ссузы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полностью от централизованного тестирования мы уходить не будем. С новыми правилами приема начнет действовать более комбинированный подход. Почему не уходим - потому что при всех плюсах и минусах централизованного тестирования, мы все-таки решили коррупционную проблему. И за последние лет 10 не знаем каких-то громких коррупционных скандалов, связанных со вступительной кампанией. Вот это мы потерять не должны", - сказал министр.

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