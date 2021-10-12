Карпенко после совещания у Президента: обновленные Кодекс об образовании и правила приема концептуально поддержаны

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция Кодекса об образовании и правила приема в вузы и ссузы концептуально поддержаны. Об этом министр образования Игорь Карпенко рассказал журналистам по итогам совещания у главы государства, где рассматривались соответствующие вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как и договаривались на Республиканском педагогическом совете, что до рассмотрения во втором чтении (проект кодекса подготовлен к рассмотрению во втором чтении в парламенте. - Прим. БЕЛТА) проведем совещание у главы государства по Кодексу об образовании. И параллельно рассмотрели вопрос об изменении правил приема в высшие учебные и средние специальные учебные заведения, которые тоже увязаны с новеллами кодекса, - отметил министр. - В целом кодекс и правила приема концептуально поддержаны. Нам поручено в профильной комиссии в рамках рабочей группы еще раз посмотреть на кодекс при подготовке ко второму чтению. Есть некоторые технические правки, которые в ближайшее время мы отрегулируем. А в целом кодекс готов к рассмотрению. Правила приема фактически сегодня уже согласованы со всеми заинтересованными. И в ближайшее время будут внесены главе государства в виде соответствующего указа на подписание".

/Будет дополнено/.-0-

Зачисление в ссузы Беларуси предлагается проводить без ЦТ

Карпенко: для поступающих в 2022 году пока ничего существенно не изменится

Карпенко: полностью от ЦТ мы уходить не будем

Данилович: в сферу управления должны приходить действительно государственные люди