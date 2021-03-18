Карпенко: повышение стоимости обучения в госучреждениях образования пока не планируется

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение стоимости обучения в государственных учреждениях образования пока не планируется. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил министр образования Игорь Карпенко.

"Повышение стоимости обучения в государственных учреждениях образования пока не планируется", - отметил Игорь Карпенко.

Действительно, вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров. "Вместе с тем Министерством образования изучены возможности учреждений высшего и среднего специального образования по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года заработной платы работников вузов и иных затрат при реализации образовательных программ высшего и среднего специального образования на платной основе в государственных учреждениях образования. Принято решение не повышать установленную оплату за обучение, - добавил Игорь Карпенко. - Повышение заработной платы и других затрат на реализацию образовательных программ будет осуществляться за счет оптимизации иных расходов учреждений образования".-0-