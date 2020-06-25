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Общество
25 июня 2020, 14:03

Карпенко: преемственность поколений - надежный фундамент для молодежного движения Беларуси

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преемственность поколений стала надежным фундаментом для развития молодежного движения Беларуси, заявил министр образования Игорь Карпенко во время заседания Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ЛКСМБ. Заседание прошло в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"2020 год в молодежной политике Беларуси ознаменован знаковым событием - 100-летием комсомола Беларуси, которое будет отмечаться 24 сентября. Старт празднованиям был дан в декабре 2019 года на вечере-встрече поколений "Это наша с тобой биография!" с участием лауреатов премии Ленинского комсомола Беларуси в Белгосфилармонии. Комсомольцы внесли огромный вклад в становление экономики страны. Отрадно, что преемственность поколений стала надежным фундаментом для развития молодежного движения Беларуси", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, белорусские комсомольцы были активными участниками послевоенного восстановления народного хозяйства, создания энергетического и нефтегазового комплексов республики. "Десятки тысяч молодых людей участвовали в строительстве Березовской и Лукомльской ГРЭС, Гродненского производственного объединения "Азот" и Светлогорского завода искусственного волокна, Полоцкого и Мозырского нефтеперерабатывающих заводов, Белорусского шинного завода и Брестского коврово-суконного комбината, трех Солигорских калийных комбинатов, работали на мелиорации земель белорусского Полесья. Белорусские студенческие отряды выезжали на строительство объектов жилищного и культурно-бытового назначения Западной Сибири, Уральской области, Карелии и Якутии. Массово участвовали в уборке урожая на целинных и залежных землях, ударно трудились на стройках ВАЗа, КАМАЗа, БАМа", - отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул: организация торжественного празднования юбилейной даты на высоком уровне требует координации и усиления межведомственного взаимодействия государственных органов и общественных объединений. "Сегодня в стране реализуются республиканский и региональные планы мероприятий, посвященные празднованию векового юбилея молодежного движения Беларуси. Ведется работа по организации Республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне". Мероприятия проекта объединены идеей об исторической памяти, традициях Беларуси, величайшем культурном наследии прошлых поколений, любви и уважении к Родине, участии молодежи в общественно значимых событиях", - добавил он.

Организационный комитет также обсудил вопросы проведения научно-практической конференции "Роль ЛКСМБ в истории страны", выпуска тематической почтовой продукции, издания научно-популярной книги о молодежном движении Беларуси, открытии тематической экспозиции в Национальном историческом музее, реконструкции Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси, расположенного в Республиканском доме молодежи.-0-

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