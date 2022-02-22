Карпенко: Президент по всем ключевым вопросам всегда советуется с народом

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент по всем ключевым вопросам всегда советуется с народом, заявил председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Я бы сказал, в этом скрыт глубинный смысл народовластия. Вот той демократии, то есть власти народа, о которой очень многие говорят, - сказал Игорь Карпенко. - Поэтому, мне кажется, что референдум и совет с народом по ключевым стратегическим вопросам развития страны это очень четко подчеркивает".

Глава ЦИК отметил: "Президент нашей страны в этом смысле последователен. Он по всем ключевым, важным вопросам, которые затрагивают государство, общество и каждого человека в отдельности, советуется с народом. Неслучайно это уже не первый референдум в нашей стране за историю суверенного развития".

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования - 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-