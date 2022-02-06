Карпенко: при территориальных комиссиях уже зарегистрировано более 800 национальных наблюдателей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При территориальных комиссиях уже зарегистрировано более 800 национальных наблюдателей, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Мы пригласили сегодня представителей ЦИК стран СНГ. Кроме этого, правом приглашать международных наблюдателей в соответствии с Избирательным кодексом наделены Президент, Совет Министров, обе палаты парламента и Министерство иностранных дел. Поэтому, естественно, будет формироваться пул наблюдателей, - рассказал Игорь Карпенко. - Мы встречались недавно со штабом миссии СНГ. По заявлению руководителя штаба, миссия СНГ будет сформирована в составе порядка 120 человек. Но это не исключает, что не приедут наблюдатели из каких-то других стран. Потому, что сегодня МИД, насколько я знаю, приглашает ряд политиков, специалистов в области избирательного права - тех, кто занимается электоральными кампаниями, для того, чтобы они приняли участие в наблюдении".

Председатель ЦИК подчеркнул, что продолжается формирование пула национальных наблюдателей. "В общей сложности их 875 пока зарегистрировано при территориальных комиссиях. Конечно еще наблюдатели будут регистрироваться при участковых комиссиях после их создания. На сегодняшний день в ЦИК зарегистровано 4 наблюдателя, - отметил он. - Спектр здесь очень широкий. Но могу сказать, что из 15 политических партий активность проявляют всего лишь несколько, кто активно выдвигает наблюдателей".

Игорь Карпенко добавил, что определенные корректировки в процесс наблюдения вносит эпидситуация. "Мы рекомендуем комиссиям применять метод сменяемости, чтобы исключить нахождение большого количества наблюдателей одномоментно на участках для голосования", - пояснил он.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-