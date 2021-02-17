Карпенко: прием в учебные заведения по некоторым специальностям планируется уменьшить

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифры приема в учебные заведения по некоторым специальностям планируется уменьшить, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас идет работа над цифрами приема, а также их обсуждение с каждым конкретным учебным заведением. До 1 апреля они должны быть обнародованы на сайтах учреждений образования. Сразу могу сказать, что будут уменьшаться на 6% цифры приема по ряду гуманитарных специальностей, в частности, на экономические и юридические", - отметил Игорь Карпенко.

Кроме того, он озвучил необходимость пересмотреть соотношение цифр приема на бюджетную и платную формы обучения. "Это ненормально, когда на платное обучение набирают в пять раз больше человек, чем на бюджетное. Потом мы сталкиваемся с тем, что первые не знают, куда устроиться на работу. Здесь нужно найти разумный баланс. Также необходимо пересмотреть цифры приема на заочное обучение", - подчеркнул министр.

Однако в данном случае возникает другая проблема: снижение количества платных мест влияет на бюджет учебного заведения. "Для вузов это реальные деньги, они зарабатывают на развитие базы. Выход один - серьезно работать с нашими зарубежными партнерами для того, чтобы наращивать экспорт образовательных услуг", - убежден Игорь Карпенко.-0-