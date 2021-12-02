Карпенко: профессиональное образование требует современных научных подходов к его организации

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессиональное образование требует современных научных подходов к его организации, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня на базе Республиканского института профессионального образования прошло выездное заседание коллегии Министерства образования, посвященное организации воспитательной работы в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Профессиональное образование требует современных научных подходов к его организации. Существует необходимость разработки диагностического инструментария с использованием программного обеспечения мониторинга качества воспитания и развития личности обучающегося на всех уровнях образования. При этом каждое из направлений воспитания должно сопровождаться возможностью оценки уровня развития у конкретного учащегося. В этой связи мы планируем заложить на следующий учебный год научно-исследовательскую работу по данной проблематике для всех уровней образования", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, особое внимание следует уделить разработке механизмов активизации патриотического потенциала учащейся молодежи. "Современной молодежи важно знать, что она является не только объектом воздействия, но и движущей силой, которая уже сегодня необходима и востребована государством, - отметил министр. - Поэтому необходимы новые подходы к воспитанию и социализации молодежи. Система воспитания в условиях профессионального образования должна целенаправленно расширять свои возможности для личностного и профессионального развития человека, гражданина и патриота".

Участие в коллегии приняли представители республиканских органов государственного управления, структурных подразделений областных, городских и районных исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, работники структурных подразделений аппарата Министерства образования, ректоры учреждений высшего образования, директора филиалов учреждений высшего образования, директора учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.-0-