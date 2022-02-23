Карпенко проголосовал досрочно на референдуме по Конституции

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко проголосовал сегодня досрочно на участке №5 Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Участок №5 впервые расположился в здании Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Глава ЦИК отметил, что здесь все организовано в соответствии с необходимыми требованиями. Размещена необходимая информация для избирателей, работают наблюдатели, как и на всех других участках для голосования по всей стране.

"Говорить о каких-то недостатках не приходится. Мы ждем оценок уже непосредственно от избирателей и наблюдателей. У нас сегодня аккредитовано 44 тыс. национальных и 160 международных наблюдателей. И эта цифра еще будет прирастать", - сказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК подчеркнул: Конституция - тот документ, по которому страна живет, развивается. "Это определенная социальная, экономическая политика, в целом идеология государства. Это тот документ, без которого не может обойтись ни одна страна. Обращаясь к людям, выясняя их позицию, мнение, отношение, государство таким образом подчеркивает приобщение граждан к формированию этого документа. Наверное, каждый из нас должен внести свою лепту в формирование Конституции, по которой мы будем жить", - дополнил он.

Досрочное голосование проходит в Беларуси по 26 февраля включительно. Отдать свой голос можно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с 8.00 до 20.00.-0-

Фото Павла Орловского