Карпенко проинформировал представителей ЦИК Узбекистана о проведении референдума

Новости темы "Референдум по Конституции"
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко встретился с коллегами из ЦИК Узбекистана, которые прибыли в Беларусь в качестве международных наблюдателей на референдуме. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.
Игорь Карпенко проинформировал коллег о проведении референдума, проведенной подготовительной работе, мерах по обеспечению безопасности на участках для голосования и организации голосования граждан, болеющих COVID-19.
Особый интерес коллеги из Узбекистана проявляли к подготовительным мероприятиям. Игорь Карпенко рассказал о работе Конституционной комиссии, всенародном обсуждении проекта изменений и дополнений Конституции.-0-